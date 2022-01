Vaccini, aperti anche ai bambini gli open day negli hub

Gli hub aprono ai bambini. Per favorire l'immunizzazione dei più piccoli - soprattutto alla luce del rientro a scuola - e al contempo snellire i punti ospedalieri - dove si continuerà a vaccinare su prenotazione - gli hub della provincia, con la presenza dei pediatri, si sono organizzati per accogliere anche la fascia dei 5-11 anni, senza prenotazione. Nelle strutture dove si effettuano le somministrazioni (Catania, ex Mof, Acireale, Misterbianco, Sant’Agata Li Battiati e a breve Caltagirone e Bronte) sono previste corsie riservate così da garantire una maggiore tutela in un ambiente protetto.

Il giorno della vaccinazione il bambino/a dovrà essere accompagnato anche da uno dei due genitori/tutori legali con autorizzazione dell’altro genitore. Tutti i giorni dalle 15.00-19.00. Per la modulistica si può visitare il sito www.costruiresalute.it.