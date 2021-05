Al Com di Biancavilla nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 maggio riprende la vaccinazione per gli over 80 ed i soggetti vulnerabili senza prenotazione. La due giorni nella struttura di via Marcello Paternò bissa l’appuntamento vaccinale curato dai medici di base, che ha segnato la settimana scorsa un successo di adesioni: 170 vaccinati tra l’1 e il 2 maggio. Il Com accoglie i cittadini del distretto sanitario che comprende i comuni di Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia. Le dosi inoculate sono di vaccino Moderna. Grazie al lavoro dei medici di base e con il contributo dei volontari di Croce Rossa e Protezione Civile, si sta mettendo in sicurezza una fascia di popolazione assai fragile. Già settimana scorsa i cittadini hanno avuto modo di apprezzare l’efficienza dell’organizzazione che in appena due giorni ha esaurito tutti i vaccini a disposizione. Domani e dopodomani, per molti ultraottantenni e ‘vulnerabili’ è un altro passo avanti.