Vaccini over 80, l'assessore Razza sarà presente al San Marco

Prenderanno il via domani alle 8.30 le vaccinazioni anti Covid per gli ultraottantenni della provincia di Catania che si sono prenotati tramite l’apposito sistema condiviso a livello regionale. La somministrazione interesserà tutti i centri vaccinali della città e della provincia di Catania, appartenenti all’Asp e alle tre aziende ospedaliere dell’area metropolitana.

Nel dettaglio, le vaccinazioni si svolgeranno: al Pta “San Luigi” e al Pta “San Giorgio” dell’Asp di Catania; nei Punti di Vaccinazione degli Ospedali di Acireale, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Giarre, Militello V.C., Paternò; nel Presidio di Nesima dell’Arnas “Garibaldi”; negli ambulatori dell’edificio S (Unità Spinale) dell’Ospedale “Cannizzaro”; nel padiglione 9 del Policlinico “Rodolico” e nell’edificio B del “San Marco” di Librino. In quest’ultimo ospedale, alle ore 9 sarà presente l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Con il coinvolgimento degli over 80, per i quali saranno utilizzati i vaccini Pfizer o Moderna, la campagna vaccinale entra nella “fase 2”.

I cittadini siciliani con più di 80 anni, e comunque tutti gli appartenenti alla classe 1941, possono prenotarsi tramite il sito all'indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o il numero verde 800.009.966 (attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 esclusi festivi).