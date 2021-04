Vaccini: "Correttamente prenotata come soggetto fragile e rimandata a casa"

"Vaccinazioni nelle parrocchie'. 'Vaccinazioni negli stabilimenti balneari'. 'In Sicilia 110 mila vaccini entro il 3 aprile'. E ancora 'Tutti i siciliani vaccinati entro l'estate'. Ormai siamo abituat a questi slogan della Regione, belle parole. E i fatti? Oggi mi sono recata al Garibaldi Centro di piazza Santa Maria di Gesù per ricevere la vaccinazione come soggetto appartenente alla categoria “estremamente vulnerabile” con esenzione come indicata nella tabella per il target fragile. Nonostante avessi il foglio con la prenotazione - effettuata regolarmente sul sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it più di una settimana fa - con tanto di codice a barre e nonostante avessi ricevuto sms di conferma, la dottoressa non ha voluto somministrarmi il vaccino in quanto non risultavo nell’elenco delle prenotazioni. Come me, anche altre persone non risultavano prenotate. Chiamo il numero verde e l'operatore al telefono verifica che il mio vaccino è correttamente prenotato, dicendomi che è assurdo visto che ho con me il foglio della prenotazione. Al Garibaldi centro di piazza Santa Maria di Gesù, però la dottoressa non può fare nulla. "Eseguo solamente, dovete parlare con la direzione”, la sua risposta. Ho chiamato telefonicamente l'Urp del Garibaldi precisando quanto accaduto, ma non hanno saputo dare spiegazioni. Ecco che persone che fanno parte di una categoria fragile, sono costrette ad insistere per ricevere il vaccino e, alla fine, costrette ad andare via perdendo il turno di vaccinazione. E poi si parla di efficienza, di numeri. Magari in qualche ospedale, ma non in tutti. Purtroppo. Ho dovuto cancellare la mia prenotazione, perdendo così il mio turno. Dovrò riprenotarla, chissà per quando e dove, con la speranza che vada tutto liscio la prossima volta e che non sarò costretta a fare altri viaggi della speranza".