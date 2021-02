Vaccini, Sammartino: "In Sicilia dati deludenti, la Regione trovi soluzione"

"Il piano per le vaccinazioni in Sicilia è carente e i dati deludenti lo dimostrano. Siamo all'undicesimo posto tra le regioni per quanto riguarda la popolazione che ha completato il ciclo delle vaccinazioni. Siamo al 2,07%, rispetto a una media nazionale del 2,19%. Serve una migliore organizzazione. Per fortuna ci sono gli Ordini dei Medici che stanno dando una grande mano al personale sanitario". Lo afferma il deputato regionale di Italia Viva, Luca Sammartino. "Le prenotazioni per gli over 80 sono bloccate - prosegue -, non funziona nulla. E' una vergogna. Il Governo Draghi ha messo il piano di vaccinazione al primo posto della sua agenda ma il Governo Musumeci deve fare molto di più triplicando gli sforzi. Se non diamo una forte accelerazione non usciremo presto dalla pandemia. Senza considerare che solo vaccinando possiamo evitare il rischio "varianti"". Intranto oggi l'assessore regionale alla Salute Razza sarà presente all'ospedale San Marco di Librino, dove è iniziata la somministrazione dei vaccini agli over 80 che si sono prenotati attrraverso la piattaforma regionale.