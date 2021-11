Covid, in piazza Università continuano le vaccinazioni senza prenotazione

Continuano le vaccinazioni nei quartieri catanesi, per incrementare il numero di catanesi immunizzato. Oggi il camper della struttura commissariale sarà presente in piazza Università, dalle 10 alle 19, per "intercettare" tutti coloro che vorranno ricevere una dose senza prenotazione, magari durante una passeggiata in centro. Il sindaco Salvo Pogliese, in accordo con il commissario per l’emergenza covid dell'area metropolitana di Catania, Pino Liberti, ha deciso di replicare e dare la possibilità a tanti catanesi di vaccinarsi "a chilometro zero". I vaccini di prossimità rientrano nelle iniziative promosse dalla Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute.