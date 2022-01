In Sicilia boom di vaccinazioni, superato il target: numeri in salita anche nella provincia etnea

E' corsa ai vaccini prima della stretta che arriverà il primo febbraio. Per i non vaccinati, infatti, niente negozi di abbigliamento o di pelletteria, vietato l'accesso a librerie, tabacchi e anche alle Poste per il ritiro della pensione. Il nuovo Dpcm firmato dal premier Mario Draghi ha definito l'elenco delle attività essenziali alle quali si potrà accedere senza il certificato e molte saranno le limitazioni per i non vaccinati. Ecco che, nell'ultimo weekend, sono cresciuti i numeri di quanti hanno deciso di correre ai ripari per non essere tagliati fuori da tutto.

Il target indicato dalla Struttura commissariale nazionale tra venerdì e sabato prevedeva 82mila dosi da somministrare e in Sicilia è stata superata la soglia delle 90mila. Dai dati forniti dal coordinamento della task force vaccinazioni dell'assessorato regionale alla salute si evince che in particolare sono 16.128 le prime dosi, 12.141 le seconde dosi, e 88.904 il cosidetto booster. "Abbiamo superato il target che ci era stato assegnato dalla Struttura commissariale nazionale e sicuramente con gli hub che ancora stanno lavorando a pieno ritmo ipotizziamo di chiudere la domenica con 120mila vaccini somministrati", assicurano dal coordinamento della task force vaccinazioni dell'assessorato regionale alla salute.

Nella provincia etnea, come specificato dall''ufficio commissariale per l'emergenza Covid di Catania, nella giornata del 21 gennaio sono state effettuate oltre 9 mila vaccinazioni, il 22 gennaio 9400 e ieri 5000 (in quest'ultimo dato mancano le vaccinazioni somministrate negli ospedali). Continua quindi il trend positivo dell’incremento delle vaccinazioni, rispetto alla settimana precedente.