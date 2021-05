Vaccini, da domani in Sicilia AstraZeneca ai quarantenni senza prenotazione

Da domani (martedì 18 maggio), per tre giorni, gli ultra quarantenni potranno vaccinarsi con AstraZeneca in tutti gli Hub dell’Isola, anche senza prenotazione. L’iniziativa del governo Musumeci punta all’immunizzazione della maggior parte di persone che, volontariamente, accettano di avere somministrato il siero anglo-svedese.

Gli over 40 che, invece, non vogliono ricevere Astrazeneca possono prenotarsi sulla piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. "Lo sdoganamento deciso dal commissario Francesco Figliuolo delle vaccinazioni agli over 40, che potranno prenotarsi a partire da oggi lunedi 17 maggio, è una buona notizia in linea con il ritmo serrato con cui si sta procedendo per raggiungere l'obiettivo delle 11000 somministrazioni al giorno e il traguardo dell'immunizzazione per tutta la popolazione - dichiara il commissario per l’emergenza Covid dell’area metropolitana di Catania, Pino Liberti - Da parte nostra stiamo potenziando i centri vaccinali, ampliandone il numero con nuove strutture, prime tra queste Misterbianco, Sant'Agata Li Battiati, Acireale. A contribuire allo sprint della campagna vaccinale, la chiamata all'appello dei medici di medicina generale a cui rinnovo il mio ringraziamento. Il tempo stringe ma riteniamo ci siano i margini per salvare la stagione estiva permettendo una fruizione più serena di spiagge, strutture ricettive, punti di ristoro. Sempre che i numeri relativamente "light" non vengano intesi come un liberi tutti e non si traducano in assembramenti e nell'elusione delle misure igieniche di prevenzione".