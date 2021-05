Record di vaccini in Sicilia ma da domani stop open day per Pfizer e Moderna 

Oltre 52 mila dosi di vaccini anti-Covid sono state somministrate ieri in tutta la Sicilia, quasi 100 mila negli ultimi due giorni. Una risposta straordinaria di adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione, che però impone di ottimizzare la pianificazione dell'utilizzo delle dosi. Per mettere in sicurezza le seconde somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna programmate la prossima settimana, l'assessorato regionale della Salute ha disposto da domani la sospensione della modalità Openday per queste due tipologie di vaccini, mentre sarà possibile continuare a vaccinarsi senza prenotazione con AstraZeneca e Johnson&Johnson.

Intanto però si registrano lunghe code nell'hub vaccinale di San Giuseppe La Rena. Un lettore di Catania Today segnala la mancata rilevazione della temperatura prima di fare la fila: "Ancora dopo quasi 2 ore di assembramento non hanno misurato la temperatura. Io sono in fila per il richiamo del vaccino e, così come accaduto per la somministrazione della prima dose, rilevano la temperatura la lunga fila con persone non distanziate. Se ci fosse un positivo? La temperatura viene misurata soltanto all'ingresso dei locali e credo che sia illogica questa procedura".