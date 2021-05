I vigili del fuoco di Catania trasportano in elicottero i vaccini per Ustica

Ad Ustica, a causa di un numero di richieste superiore a quelle previste, si esauriscono le scorte di vaccino anti-Covid ed il dipartimento della protezione civile della Regione siciliana richiede l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per il trasporto urgente di una nuova scorta di vaccini sull'isola. Così il direttore regionale dei vigili del fuoco, Maurizio Lucia, ha autorizzato il nucleo elicotteri di Catania a levarsi in volo per effettuare il trasporto urgente, viste anche le avverse condizioni metero-marine che, oggi, avrebbero reso impossibile portare a termine l'operazione via mare. Così l'elicottero Agusta 139, VF Drago 142, questa mattina, si è levato in volo ed ha effettuato il trasferimento delle dosi di vaccino per garantire la continuità delle somministrazioni sull'isola.