Vaccino, al Garibaldi hub per donne in gravidanza e in allattamento

Un centro di vaccinazione anti Covid-19 per le donne in gravidanza e in allattamento sarà attivato dalla prossima settimana all'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. E' ospitato nel punto Covid dell'Unità operativa complessa di Malattie infettive diretta dal professore Bruno Cacopardo, con un team multidisciplinare che sara' a disposizione degli utenti.

"Siamo particolarmente orgogliosi di questo nostro ulteriore impegno - ha detto Fabrizio De Nicola, direttore generale dell'Arnas Garibaldi, presentando l'iniziativa - che ci vede, ancora una volta, in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Le donne che rientrano in questo percorso, dalla prossima settimana, potranno accedere alla vaccinazione presentandosi direttamente al Centro vaccinale ogni martedì ed ogni venerdì mattina, avendo peraltro la possibilità, attraverso un numero di telefono ed una e-mail, di chiedere informazioni e di entrare in contatto con il gruppo di esperti che segue il progetto".

"Appena l'Aifa si è espressa positivamente - ha aggiunto Giuseppe Liberti, commissario per l'emergenza Covid dell'area metropolitana di Catania - siamo subito partiti con questa iniziativa, in sinergia con l'azienda ospedaliera Garibaldi. Vaccino significa sicurezza e protezione per tutti: garantirle sia alla mamma sia al nascituro è di fondamentale importanza. II dati sui contagi ci danno ragione: il vaccino è l'unico strumento che permettera' di lasciarci la pandemia alle spalle. Pensare alle neomamme e al bambino che portano in grembo - ha sottolineato Liberti - equivale a pensare al presente e al futuro, pertanto il partner, come la famiglia, il medico devono incoraggiare la donna a questo piccolo grande gesto di responsabilita'. Per se', per il bambino, per tutti noi"