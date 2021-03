Slitta l'autopsia del militare morto dopo il vaccino, il pm: "Dagli esiti arriveranno molte risposte"

E' saltato l'esame sul corpo del militare 43enne di Misterbianco deceduto a poche ore dalla somministrazione del siero Astrazeneca. La procura, nelle scorse ore, ha nominato un collegio composto da quattro periti che dovranno fare luce sulle cause della morte

Era prevista per la giornata odierna ma è stata rinviata a domani, 13 marzo, l'autopsia sul corpo di Stefano Paternò, il militare 43enne deceduto per un arresto cardiaco a poche ore dalla somministrazione del siero Astrazeneca. L'esame è stato disposto per comprendere se vi sia un nesso tra il decesso e il vaccino.

"Dall'autopsia sul corpo del sottufficiale Stefano Paternò ci aspettiamo molte risposte sulla causa del decesso". Lo ha detto all'Adnkronos Sabrina Gambino, la procuratrice capo di Siracusa, che coordina con il pm Gaetano Bono l'inchiesta sulla morte dell'uomo. L'autopsia sarà eseguita domani pomeriggio all'ospedale Cannizzaro di Catania. La procura, nelle scorse ore, ha nominato un collegio composto da quattro periti. Così come sono quattro le persone indagate al momento: si sta scandagliando tutta la catena che ha portato alla somministrazione del vaccino, approfondendo anche le modalità di conservazione e somministrazione del siero.