Vaccino Astrazeneca, FdI al ministro della Salute: "Valutarne la sospensione"

A seguito della scomparsa di Stefano Paternò, militare della Marina, originario di Misterbianco e di Davide Villa, poliziotto in servizio a Catania è intervenuto il deputato Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia preannunciando un'interrogazione parlamentare sul vaccino Astrazeneca. Sia Paternò sia Villa avevano infatti ricevuto la prima dose del siero anti Covid e vi sono indagini della procura in corso.

"Presenterò un'interrogazione parlamentare al ministro della Salute Roberto Speranza sulla possibile pericolosità del vaccino Astraceneca, la cui somministrazione e' stata sospesa in via precauzionale in Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia e oggi anche in Danimarca - dice il parlamentare di FdI -. La situazione è molto preoccupante anche in Italia, visto che due appartenenti alle forze dell'ordine della Sicilia sono deceduti improvvisamente dopo aver ricevuto nei giorni scorsi proprio la prima dose di tale vaccino. Pertanto, chiederò d'urgenza al ministro Speranza sulla base di quali garanzie il Governo si è affidato ad AstraZeneca per la fornitura dei vaccini e quali azioni intende intraprendere per tutelare la salute dei gli italiani".

Intanto è stata fissata per domani pomeriggio, all'obitorio dell'ospedale Cannizzaro di Catania, l'autopsia del militare Stefano Paternò, morto per arresto cardiocircolatorio tra le mani dei medici rianimatori del 118 ventiquattr'ore dopo l'inoculazione del vaccino. L'inchiesta si basa sulla catena della vaccinazione Astrazeneca e dovrà accertare eventuali criticità sulla corretta conservazione e utilizzo della dose somministrata.