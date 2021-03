"Qui solo AstraZeneca", 70enne rifiuta il vaccino

La testimonianza di un cittadino che si è recato stamattina all'hub vaccinale di San Giuseppe La Rena. Aveva dato la preferenza per quello Pfizer e il Moderna. Quando è arrivato il suo turno il personale ha spiegato che avrebbero somministriato solo AstraZeneca e, così, ha rinunciato

Nonostante le rassicurazioni che provengono dalle autorità di farmacovigilanza e dai rappresentanti delle Istituzioni, il timore di effetti collaterali non previsti rimane diffuso e rischia di avere un impatto nella conduzione della campagna di vaccinazioni: abbiamo raccolto la testimonianza di un cittadino che stamattina, dopo essersi recato all'hub vaccinale, allestito presso l'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, ha rinunciato all'inoculazione del vaccino AstraZeneca.

“Mi sono prenotato appena si è aperta la finestra disponibile per quelli della mia età – ha spiegato a CataniaToday il signor Carmine – perché tutti noi sappiamo benissimo che la strada per poterci liberare del virus è la vaccinazione. Ma le notizie degli ultimi giorni relative al blocco di un lotto del vaccino AstraZeneca mi hanno fatto preoccupare, anche alla luce di numerosi casi che vengono segnalati dalla stampa”.

L'hub vaccinale però continua a funzionare a pieno regime, sia per la somministrazione dei vaccini che per i tamponi antigenici rapidi. “Le code si smaltiscono rapidamente e tutto è organizzato bene – ha commentato ancora il 70enne – io sono andato nonostante avessi qualche perplessità, perché il modulo del consenso informato prevede la possibilità di scegliere il vaccino che mi sarebbe stato somministrato e ho dato il consenso per quello Pfizer e il Moderna. Quando è arrivato il mio turno il personale mi ha risposto: qui somministriamo solo AstraZeneca. A quel punto – ha concluso – ho rinunciato”.

“L'auspicio è che sia Aifa e Ema diano al più presto indicazioni chiare e precise”, ha commentato qualche giorno fa l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, ma intanto si attendono gli sviluppi dei fascicoli aperti dalle procure di Catania, Messina, Siracusa e Trapani su alcuni decessi avvenuti dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

E proprio nell'hub di Catania, allestito nel mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, è stato bloccato un lotto di 600 vaccini anti-Covid. Gli operatori addetti hanno notato una anomalia nella temperatura dei frigoriferi e hanno fermato cautelativamente l'utilizzo delle dosi.

