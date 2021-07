Prosegue la campagna di vaccinazione anche nei paesi della provincia etnea

Prosegue la Campagna di vaccinazione di prossimità sul territorio provinciale. Per incentivare e favorire la popolazione è stata disposta l’apertura di nuovi centri vaccinali e l’allestimento di infopoint dove un medico e un informatico daranno informazioni agli utenti e provvedono alle prenotazioni. Dopo i Comuni di Ragalna e

Raddusa, saranno attivi da oggi, a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 23.00, i punti di vaccinazione dei Comuni di:

- Acitrezza (Lungomare Ciclopi, 137 A/B - presso Villa Fortuna)

- Biancavilla (Via Liguria - Presso Istituto Comprensivo “G. Verga”)

- Castel di Judica (Via Pietro Pennisi, 10-12 - Ludoteca Comunale)

- Pedara (Corso Ara di Giove, 126)

- Viagrande (Piazza Bellini - Presso canonica Chiesa “Santa Caterina”)

- Zafferana Etnea (Via della Montagna, 12)

ai quali si aggiungono gli infopoint di Nicolosi (Piazza Vittorio Emanuele) e

Trecastagni (Piazza Marconi).

"In coerenza con le disposizioni del Governo Regionale e grazie alla sinergia con i primi cittadini, compiamo un ulteriore passo in avanti nella campagna di immunizzazione contro il Covid-19 - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza -. Prima ci vacciniamo, prima torniamo alla normalità. Nelle sere d’estate, passeggiando con la famiglia o gli amici, in un momento di relax o di svago, i cittadini avranno l’opportunità di ricevere il vaccino e di proteggersi dal virus. Il modo migliore per iniziare le vacanze". In ciascun Punto vaccinale sarà attiva un’equipe composta da tre medici e un operatore informatico. Potranno ricevere il vaccino (Pfizer o Moderna) tutti i cittadini d’età superiore ai 12 anni, residenti o turisti. A partire dalla prossima settimana, grazie alla sensibilità dei gestori dei lidi balneari che si riconoscono nel Sib (Sindacato italiano balneanti) e che hanno messo a disposizione le proprie strutture - Lido Polifemo, Lido Tempo Libero, Lido America, Lido SableSalè, Lido Aurora, Lido Le Palme, Lido Azzurro, Lido Aquarius, Lido Longobardo - saranno operativi anche gli infopoint e il Punto di vaccinazione alla Plaja di Catania, presso la sede della Guardia medica turistica. "La vaccinazione di prossimità rappresenta una grande opportunità per i turisti e per tutti coloro che non sono riusciti a recarsi presso gli Hub o i Punti di vaccinazione attivi sul territorio”, dichiara il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Antonino Rapisarda -. Questo consentirà di alzare i livelli di sicurezza sanitaria nelle zone di villeggiatura e di creare piccole zone Covid free nelle aree più periferiche della provincia». Pino Liberti, commissario ad acta per l’emergenza Covid di Catania commenta: «Ci stiamo attivando dispiegando mezzi e personale nel territorio così da raggiungere chi ancora per scelta o per oggettive difficoltà non si è vaccinato. Dobbiamo - aggiunge Liberti - tutelarci e fare in modo di evitare che con l’autunno arrivi una nuova ondata: il vaccino è l’unico strumento nelle nostre mani". La rete delle vaccinazioni di prossimità sarà ulteriormente potenziata, in collaborazione con i sindaci e i direttori dei Distretti sanitari, con l’apertura di nuovi Punti, sia nei Comuni turistici, sia nei Comuni delle aree interne.