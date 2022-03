Covid: aumentano le somministrazioni di Novavax, ma l'incidenza resta alta

Sono in aumento le richieste per le vaccinazioni anti-Covid che riguardano i bambini della fascia 5-11 anni e le somministrazioni di vaccino Novavax. Per facilitare le prenotazioni e organizzare la preparazione delle dosi sono attivi due numeri di telefono, operativi tutti i giorni dalle 9 alle 18 (338-4702975 / 338-4723083). Si registra un flusso costante di utenti nel nuovo punto vaccinale di via Pasubio, 19 dove è presente un’area dedicata per la vaccinazione dei più piccoli. “Il Novavax – spiega il commissario emergenza covid, Pino Liberti - si basa su una tecnologia differente rispetto agli altri vaccini e questo sta invogliando tanti ad immunizzarsi. In questi giorni stiamo già somministrando delle seconde dosi”. Sul fronte dei contagi, il virus continua a circolare e le nuove varianti preoccupano.

“Nei drive in – dice Liberti – il numero di tamponi giornalieri è sceso, ma la percentuale di positivi resta alta. L’incidenza è del 20 per cento, uguale a quella che si aveva tra dicembre e gennaio. Sono, comunque, diminuiti i ricoveri e i casi gravi e questo è merito del vaccino. Ma non si può abbassare la guardia. Le mutazioni del virus e la ripresa dei contagi in Cina sono un brutto segnale. Ecco perché è importante la vaccinazione, anche dei più piccoli. Immunizzare i bambini significa proteggere anche gli adulti, in modo particolare gli anziani. Fondamentale l’opera dei medici di famiglia e dei medici pediatri, che possono contribuire a completare la copertura vaccinale”.