Vaccino influenza: Asp Catania sigla accordo con pediatri

Siglato questa mattina, presso la direzione generale dell'Asp di Catania, l'accordo di collaborazione con i pediatri di libera scelta per la realizzazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020-21. L'accordo rientra nella cornice delle iniziative programmate dall'Asp di Catania, secondo le indicazioni dell'assessorato regionale alla Salute, guidato da Ruggero Razza, per fronteggiare la prossima epidemia influenzale stagionale e favorire la piu' ampia adesione alla campagna da parte della popolazione. Il protocollo sottoscritto oggi si aggiunge a quelli gia' ratificati con i sindacati dei medici di medicina generale (il 7 settembre con lo Snami; il 29 settembre con Fimmg, Smi e Intesa sindacale). Soddisfazione e' espressa dal manager dell'Asp di Catania, Maurizio Lanza: "Abbiamo condotto un lungo lavoro, per il quale ringrazio gli uffici aziendali, reso piu' complesso dalla richiesta, di parte sindacale, di avere trattative separate. L'Azienda ha fatto tesoro di tutte le indicazioni dei sindacati e ha messo in campo tutte le risorse disponibili per aumentare il coinvolgimento e l'adesione dei cittadini alla campagna di vaccinazione". Sono 280.000 le dosi di vaccino acquistate dall'Asp di Catania e che, grazie ai tre accordi operativi conclusi saranno somministrate, per volere di tutti i sindacati, presso gli studi dei medici di generale e dei pediatri di libera scelta. Quest'anno la campagna di vaccinazione antinfluenzale partira' il 5 ottobre, anticipando di un mese rispetto agli anni precedenti. Gia' da molti anni la campagna antinfluenzale e' arricchita dalla promozione della vaccinazione anti-pneumococco - il principale agente delle polmoniti e delle meningiti batteriche - e dalla vaccinazione anti-zoster.

