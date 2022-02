Vaccino Novavax, 18.800 dosi già in distribuzione in tutti i centri vaccinali etnei

Arrivata nella provincia etnea la fornitura del vaccino Novavax. Le 18.800 dosi già in distribuzione a tutti i centri vaccinali. Il Novavax sarà dato anche ai medici di medicina generale che ne faranno richiesta. A dare la notizia l'ufficio del commissiario per l'emergenza Covid a Catania. Da domani le prime somministrazioni.

Il vaccino è composto da "frammenti proteici" del virus. Si basa su una tecnologia completamente diversa sia da quella dei vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna) sia da quella dei vaccini a vettore virale (Astrazeneca e Johnson&Johnson). Da questi, però, si differenzia per il meccanismo d'azione, ma non per l'efficacia che, come hanno dimostrato gli studi, raggiunge il 90% dopo due somministrazioni.