A Biancavilla inizia la campagna di vaccinazioni di prossimità

Parte domani, venerdì 16 luglio, a Biancavilla la 'vaccinazione di prossimità' per i cittadini dai 12 anni in su. Quanti ancora non hanno avuto l'opportunità di sottoporsi all'inoculazione del siero, da domani possono immunizzarsi. Grazie alla collaborazione con l'Asp di Catania, una equipe medica mobile vaccinerà con dosi Pfizer quanti ancora non sono coperti dalla protezione del virus. Domani l'appuntamento è nella scuola 'Verga' di via Liguria, dalle 18.00 alle 23.00. In questi giorni abbiamo raccolto le prenotazioni dei cittadini grazie al numero di telefono - 095 760 0444 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00) - e tramite mail ‘vaccinocovid@comune.biancavilla.ct.it'. Il sistema delle prenotazioni resta attivo per tutto il periodo della campagna vaccinale. Nei prossimi giorni, con l'obiettivo di raggiungere i non vaccinati, l'equipe vaccinale si sposterà in altri quartieri della città.