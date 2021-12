Super green pass, Liberti: "Raddoppiate le prime dosi e triplicate le terze"

"Durante questo fine settimana - spiega il Commissario per emergenza Covid dell'area etnea, Pino Liberti - abbiamo raddoppiato le prime dosi e triplicato le terze dosi. Questo significa che i catanesi hanno capito e che il decreto è servito. Speriamo di continuare così e ci auguriamo che quello zoccolo duro di persone ancora non vaccinate si riduca sempre di più in modo che ci accingiamo tutti a trascorrere delle festività serene con i nostri cari, senza assembrarci, con il dovuto distanziamento, ma in assoluta serenità. In provincia di Catania siamo ad un passo dall’80% di immunizzazioni e contiamo di arrivare al 90% entro poche settimane"