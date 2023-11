Valorizzare ambiente e cooperazione sociale: scuola, Nas Sigonella e migranti lavorano insieme

Il 21 novembre si celebra La Giornata nazionale degli alberi istituita come ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica entrata in vigore dal febbraio 2023. Con questo importante appuntamento l’I.C.Don Bosco di Santa Maria di Licodia vuole celebrare la vitalità degli alberi, il cui fondamentale ruolo, specialmente nelle aree urbane, è sempre più riconosciuto grazie alle numerose funzioni che svolgono come alleati contro la crisi climatica. L’ Istituto nella giornata di giovedì 16 novembre ha avviato la prima fase dell’attività progettuale in collaborazione con un gruppo di volontari dell’U.S. Air Force della NAS Sigonella, appartenenti al gruppo volo aerei a pilotaggio remoto “7th Reconnaissance Squadron”, e volontari migranti della cooperativa “INTEGRA” di Mascalucia.

L’iniziativa, sotto la guida del dott. Alberto Lunetta, Responsabile delle Relazioni Esterne della NAS Sigonella, si colloca all’interno delle attività di “Community Relations”, ossia di “buon vicinato”, promosse sul territorio dagli americani per rafforzare i legami di amicizia con la nazione ospitante. I volontari hanno bonificato alcune zone destinate al verde e tinteggiato le ringhiere esterne del plesso centrale, coadiuvati dagli alunni delle classi 1C, 2A e 2C della secondaria di I grado. Le famiglie delle classi coinvolte nel progetto hanno partecipato alle attività di bonifica e sistemazione degli spazi esterni e hanno allestito un momento conviviale con i prodotti tipici del luogo offerti ai volontari che hanno consumato e condiviso il pranzo con le alunne e gli alunni delle classi coinvolte.

“Oggi si consolida la collaborazione con i volontari americani e, nello specifico, con la partecipazione volontari migranti della cooperativa “INTEGRA” di Mascalucia, ha commentato la dirigente scolastica, prof.ssa Agata Caudullo, per attivare il progetto di ripristino delle aree esterne affinché tutte le alunne e gli alunni ne possano beneficiare. Il progetto ha visto la partecipazione degli alunni di alcune classi e dei genitori, che ringrazio per la generosità nel prestare la loro opera e offrire un gradevole pranzo.

Hanno collaborato al progetto le docenti Anna Catania, vicaria, Grazia Rapisarda e le insegnanti di lingue Fabiola Marassá e Mariella Grasso.

“Oggi abbiamo realizzato un meraviglioso progetto di tripla inclusione mettendo insieme volontari americani, giovani migranti e genitori che si sono uniti per promuovere il senso di appartenenza alla scuola ed il rapporto tra la stessa ed il territorio”, ha spiegato Lunetta.

All’iniziativa ha contribuito l’Ente Locale donando alla scuola il materiale occorrente per attività svolta, un particolare ringraziamento desidero rivolgerlo al Sindaco, Giovanni Buttò, e al Presidente del Consiglio Comunale, Maria Russo.”

L’iniziativa “Adotta una piantina” proseguirà martedì 21 novembre e ciascuna classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado porterà e depositerà negli spazi esterni bonificati nella giornata odierna una piantina aromatica per responsabilizzare gli alunni nella cura della propria piantina nel corso dell’anno scolastico. Inoltre seguirà una conferenza che vedrà la partecipazione della dott.ssa Scandurra, dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale di Catania, l’agronomo dott. Platania Alessandro, il prof. Pappalardo Angelo e la prof.ssa Letizia Abbate.

A conclusione seguirà un ringraziamento ufficiale ai volontari dell’U.S. Air Force di Sigonella, al dott.Alberto Lunetta ed ai giovani migranti della Cooperativa “Integra”.