Valverde, Misericordie Catania promuovono il progetto "Family Care"

Anche le Misericordie del comitato provinciale di Catania e la Misericordia di Valverde tra i protagonisti del progetto “Family Care”, presentato nella giornata di sabato scorso sul territorio comunale di Valverde. Un’iniziativa, che nasce dalla co-progettazione tra il Distretto Socio-Sanitario 19 ed altre realtà locali, finalizzato alla valorizzazione di diversi interventi di sostegno alla genitorialità positiva seguendo un approccio psico-educativo e comunitario, in tutto il territorio dei 13 Comuni del DSS19.

"Il Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa" ha spiegato il suo presidente Alfredo Distefano, "ha tra le proprie finalità anche la promozione e la valorizzazione dei progetti lodevoli che si svolgono sul territorio. Per questo, tramite anche la Misericordia di Valverde che ha promosso l’iniziativa, abbiamo voluto appoggiare il progetto “Family Care” di genitorialità positiva attraverso azioni di promozione e condivisione tra i nostri utenti e la cittadinanza".

Il progetto ha come obiettivo prioritario quello di portare avanti degli interventi “positivi” rivolti alle famiglie con minori, cercando di fornire loro degli strumenti preventivi che possano aumentare la fiducia tra figli e genitori ed aiutare questi ultimi nel rafforzare le competenze e le risorse delle famiglie. Laboratori di genitorialità, accompagnamento personalizzato, mediazione familiare sono solo alcune delle attività proposte. Tra i servizi offerti, anche quelli mirati alla prevenzione del fenomeno del “Baby Clash”, fenomeno che riguarda le crisi di coppia dopo la nascita di un figlio o dopo la decisione di avere figli attraverso un supporto per le coppie durante il periodo della gravidanza e nei primi 1000 giorni di vita del bambino. Lo sportello sarà aperto presso Villa Cosentino (all’interno del museo delle conchiglie) in via del Santuario n.4/6 il martedì pomeriggio, dalle ore 15 alle 19 e il venerdì mattina, dalle ore 9 alle 13.