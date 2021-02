Vampolieri, incendio tra la vegetazione: intervengono i vigili del fuoco

Nella tarda mattinata di oggi, la squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Acireale è intervenuta nel comune di Aci Castello in via Vampolieri al civico 15 per un incendio di alberi che ha interessato anche il terreno circostante. Nell'incendio ha perso la vita il cane del proprietario del terreno, un rottweiler di 8 anni che è rimasto legato alla catena, nonostante i tentativi di liberarlo. Alle operazioni di spegnimento ha contribuito anche personale della sede Centrale di Catania con un autobotte di rincalzo. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.