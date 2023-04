Vandali imbrattano la piazza di San Giovanni La Punta, multati grazie alle telecamere

Individuati i vandali che il 6 marzo scorso hanno imbrattato la piazza Lucia Mangano di San Giovanni La Punta. Fondamentale la presenza delle telecamere che hanno catturato le immagini, consentendo di risalire agli autori dei disegni offensivi. Si tratta di alcuni adolescenti del paese. La vernice è stata rimossa dagli operai del servizio manutenzioni. "La polizia locale li ha sanzionati, così come stabilito dal regolamento di polizia urbana- afferma il primo cittadino puntese, Nino Bellia- e, grazie alle telecamere collocate in diversi punti del territorio e in continua attività di monitoraggio, è stato possibile anche individuare gli incivili che scaricano i rifiuti lungo le strade, multandoli pesantemente ed arginando così il problema. L'attività sta dando ottimi risultati. In maniera graduale, l’abitudine di abbandonare i rifiuti si sta ridimensionando".