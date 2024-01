Atti vandalici nella parrocchia di San Pio, messaggio di solidarietà di monsignor Renna

“Esprimo vicinanza a padre Piero Galvano e alla comunità parrocchiale di 'San Pio da Pietrelcina' in questo momento in cui i locali della parrocchia sono stati oggetto di ripetuti atti di vandalismo". Così l'arcivescovo l’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, sugli agli atti di vandalismo verificatisi nei giorni scorsi a danno della parrocchia di “San Pio da Pietrelcina”, nel quartiere San Giorgio,

"Una delle modalità a cui i cittadini ricorrono per dissuadere da certi comportamenti è l’istallazione di telecamere, che hanno il loro costo. In molti casi è l’ultima spiaggia per la sicurezza. Auspico che questo mezzo utilizzato da privati e da comunità, possa essere messo a disposizione per interventi atti non solo a prevenire, ma anche ad attenzionare chi si macchia di quei reati che a lungo andare minano la qualità della vita dei cittadini e diseducano soprattutto i più giovani, che rischiano di avere la convinzione che certi comportamenti non sono puniti ”, conclude l'arcivescovo.