Atti vandalici alla Consulta Giovanile di Aci Catena: "Gesto vile"

L’Amministrazione comunale di Aci Catena, attraverso il sindaco Margherita Ferro e l’assessore al Servizio Civile, Maura Grasso, esprimono nota di biasimo e solidarietà, ai componenti della Consulta Giovanile, protagonisti loro malgrado, di un vile gesto da parte di ignoti che, si sono introdotti nei locali di via Vittorio Emanuele, parte alta (zona S.Lucia) danneggiando la sede, rendendosi protagonisti di atti vandalici alle strutture che ospitano la componente comunale, molto attiva e propositiva specie negli ultimi anni.

“I balordi – commenta dispiaciuta il sindaco – cercavano denaro o oggetti di valore, ma in quella sede non vi è nulla di tutto ciò. Quello è un luogo di incontro, condivisione, aggregazione e fucina di idee e valori che i protagonisti del vile gesto sconoscono".

"Di buon ora – continua la Ferro – l’assessore Grasso si è recata alla stazione dei carabinieri di Aci Catena per denunciare l’accaduto, nella speranza di poter acciuffare i protagonisti della bravata che, in ogni caso, devono essere individuati e sanzionati. Nelle settimane scorse, infatti, è stato incendiato un cestino porta rifiuti all’esterno dei locali della Consulta, danneggiando un muro perimetrale. Non resteremo inermi dinanzi a queste provocazioni e malcostume. Intendiamo amministrare e presidiare ogni centimetro di Aci Catena. Faremo la guerra agli incivili e malfattori.

"Ai ragazzi della Consulta – chiude il primo cittadino catenoto - oltre che il nostro sostegno, li invitiamo a continuare la bellissima opera portata avanti a favore della nostra Aci Catena”.