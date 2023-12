Aree verdi prese di mira dai vandali, incendiata la giostra per bambini in piazza Falcone

La struttura è stata oggetto di un disdicevole e deprecabile atto vandalico. Come riportato in un video condiviso dalla pagina "Inciviltà a Catania" ignoti hanno dato alle fiamme un gioco per bambini presente nello spazio verde di parco Falcone