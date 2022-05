Castello Ursino, imbrattate di vernice le mura esterne

Non bastavano gli scooter che impennano dinanzi al suo ingresso, adesso il Castello Ursino deve sopportare l'ennesimo "sfregio". Infatti alcuni vandali hanno imbrattato di vernice uno dei torrioni del monumento voluto da Federico II e realizzato nella seconda metà del tredicesimo secolo. L’amministrazione comunale ha sporto denuncia formale ai Carabinieri nei confronti di ignoti ma non si può non prendere atto che si susseguono senza soluzione di continuità simili episodi.

La Direzione comunale Cultura d’intesa con la Soprintendenza ai Beni Culturali effettuerà con carattere di urgenza i lavori di restauro con personale specializzato, in quanto la semplice rimozione della vernice rischierebbe di danneggiare ulteriormente l’esterno del maniero. La zona di Castello Ursino è video sorvegliata dalle telecamere di sicurezza quindi si spera che almeno gli autori dell'ignobile atto vengano individuati.