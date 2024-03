Vandalizzati i mezzi della Croce rossa di Acireale, la solidarietà del sindaco Rocca

Vandalizzato un vetro di un mezzo della Croce rossa di Acireale. Imbrattato anche un motorino sempre della Croce rossa. "Oggi nel 2024, nell’era del tutto, del digitale, dell’informatica, delle ludoteche, dei luoghi di aggregazione i giovani non sanno comunque divertirsi...Questo è il divertimento oggi nel 2024. Il divertimento è mettere una persona in ginocchio perché non può utilizzare l’auto. Si! Questo è il divertimento nel 2024. Oppure rendere un mezzo di servizio per assistenza ai vulnerabili, inutilizzabile...Ma ragazzi che oggi avete deciso di vandalizzare i nostri mezzi, ci dispiace che noi, la scuola, la società non riusciamo a farvi capire cosa sia il divertimento". E' quanto scrive in un post Simone Tringali, presidente della Cri di Acireale.

Il sindaco di Aci Sant'Antonio Quintino Rocca esprime solidarietà al comitato della Croce Rossa di Acireale: "Di un attacco tanto vigliacco da essere improponibile si dice 'come sparare sulla Croce Rossa'. Assurdo e schifoso che qualcuno abbia davvero pensato di fare una cosa della genere. La nostra solidarietà - dico nostra perché sento di poter parlare a nome di tutta Aci Sant'Antonio - a Simone Tringali e a tutti i volontari della Croce Rossa Italiana - comitato di Acireale che ogni giorno offrono, in maniera davvero onorevole e disinteressata, un servizio prezioso per le nostre comunità. Il fatto che tutto sia avvenuto alla vigilia di Pasqua, mentre i volontari erano ad assistere alle processioni dei Venerdì Santo (erano presenti anche da noi come sempre), rende ancora più l'idea di quanto infame possa essere un gesto così".