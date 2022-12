Natale 2022 a Misterbianco, varato il programma di iniziative ed eventi

Varato il programma delle iniziative natalizie e di fine anno Un fine anno ricco di iniziative di carattere sociale e culturale che coinvolge tutte le età dal villaggio di Babbo natale per i più piccoli per passare al teatro ed agli eventi culturali rinnovando la tradizione dei presepi che portano direttamente ad un clima di festa e di serenità "L’Amministrazione comunale crede che rendere magica l’atmosfera natalizia in città – ha dichiarato il sindaco, Marco Corsaro - non sia solo il modo migliore per sostenere le attività commerciali in un momento così importante dell’anno, ma è anche per creare grandi occasioni di aggregazione e coesione dal momento che abbiamo pensato alle famiglie ed ai bambini all’insegna delle tradizioni ma anche dello svago, della solidarietà e della cultura.“ Le iniziative riguarderanno l’intero territorio dai quartieri di periferia al centro storico che saranno ravvivati da numerose proposte che coinvolgeranno tutti dando vita ad un clima natalizio ispirato alla solidarietà ed alla pace. “Un Natale che vuole trasmettere magia e allegria per i più piccoli – afferma l’assessore alla Cultura, Dario Moscato – nel solco dei valori e delle tradizioni della nostra comunità e con l’aiuto di tutte le associazioni che hanno collaborato a questo cartellone ricco di eventi che desidero ringraziare di cuore.” Il calendario completo delle manifestazioni verrà costantemente aggiornato sul sito ufficiale degli eventi che l’Amministrazione Corsaro ha realizzato e consultabile al seguente indirizzo www.misterbiancoeventi.it oppure sulla pagina Facebook "Misterbianco Eventi".