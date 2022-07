Vasto incendio a Giarre, il report dei vigili del fuoco

Ammontano a venti gli interventi conclusi nella provicnia etnea dai vigili del fuoco di Catania. Al momento ci sono nove interventi in corso, di cui cinque riguardanti un incendio di sterpaglie e vegetazione. Tra questi c'è un vasto incendio di sterpaglie e rifiuti sviluppatosi a Giarre, in via Sacerdote Angelo Rocca che sta impegnando quattro mezzi dei vigili del fuoco. Sono ancora in corso le attività di spegnimento per ulteriori nove roghi sparsi per la provincia, tra i quali Calatabiano, Belpasso, Castel di Judica, Randazzo, Bronte.