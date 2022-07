Incendio in contrada Jungetto, bruciati diversi ettari di terreno vicino al Maas

Un vasto incendio alimentato dal forte vento ha mandato in fumo diversi ettari di terreno. Si è sviluppato nelle scorse ore in contrada Jungetto, coinvolgendo alcuni terreni vicino al Maas. In azione le squadre della Forestale con i mezzi antincendio CT 21 e CT40. Sul posto sono presenti anche le autobotti dei Vigili del fuoco. Gli interventi hanno scongiurato il rischio che le fiamme colpissero interi capannoni. sono, però, andate in fumo alcune saracinesche. Il vento ha reso necessario l'intervento aereo e di un elicottero coordinati dal Dos del Duistaccamento Forestale di Catania. Presenti anche i volontari della Protezione civile. Gli operatori sono ancora sul posto ed è ancora in volo l'elicottero Falco 6 della Forestale, ma l'incendio è in via di spegnimento.