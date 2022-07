Vasto incendio in contrada Primosole, lambita l'Oasi del Simeto

Un vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio in contrada Primosole, dove sono andati a fuoco diversi terreni incolti. Ad accorgersi del rogo è stata la pattuglia del distaccamento forestale di Catania da contrada Torre Allegra. Mentre era in servizio, la pattuglia ha avvistato un'intensa colonna di fumo nero provenire proprio da contrada Primosole. In pochi attimi il fumo si è allargato e le difficoltà per gli automobilisti in transito, dovute alla ridotta visibilità, non sono mancate. Si è rischiato che le fiamme colpissero l'Oasi del Simeto e la discarica Sicula Trasporti.

Sul posto è intervenuta la squadra antincendio della forestale di Catania che è riuscita a impedire alle fiamme di penetrare la riserva naturale. Oltre al corpo forestale sono intervenute una squadra dell'antincendio boschivo e i vigili del fuoco di Catania Sud che hanno provveduto a spegnere le fiamme su un altro versante dell'incendio. La tempestività e la sinergia delle due istituzioni ha consentito che potessero le fiamme colpire strutture e capannoni dell'area industriale. Traffico in tilt automobilisti in difficoltà perché la visibilità era ridotta sulla strada statale 114.