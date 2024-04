Fugge su una Jeep e cappotta a San Cristoforo dopo aver seminato il panico

Vede una volante della polizia e scappa alla guida di una Jeep Renegade. Dopo un movimentato inseguimento, perde il controllo dell'auto ribaltandosi. È quanto accaduto questa notte nel quartiere di San Cristoforo.

Il conducente della Jeep, intercettato dai poliziotti in via Zia Lisa, si è dato alla fuga ed è stato inseguito fin dentro le strette vie del quartiere. All'incrocio tra via Testulla e via Telefono, l'uomo ha perso il controllo dell'automobile ribaltandosi. In strada sono intervenuti anche i residenti della zona per cercare di agevolare la fuga a piedi del conducente della Jeep.

In via Testulla sono state inviate per dar man forte agli agenti della volante altre pattuglie di polizia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. Infine, il fuggitivo è stato bloccato, con non poche difficoltà, dopo aver opposto resistenza agli agenti. Condotto all'ospedale San Marco per accertamenti sul suo stato di salute, l'uomo è stato poi condotto presso il carcere di piazza Lanza.