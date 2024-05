Minorenne fugge dai carabinieri fermando un'auto e fingendo di essere stato aggredito

I carabinieri del nucleo operativo di Fontanarossa, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Catania, hanno eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un minorenne catanese. Il giovano è indagato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Lo scorso 11 aprile è stato coinvolto in un'attività antidroga eseguita dai carabinieri a Librino, che lo hanno colto sul fatto mentre comunicava con altri giovani, utilizzando una ricetrasmittente. I militari sono entrati in azione dopo aver osservato come, nei pressi di un palazzo, fosse stata attivata una base logistica per lo stoccaggio e lo smercio di stupefacenti gestita da 4 giovanissimi pusher due dei quali addetti al confezionamento e alla consegna della droga. Altri due più piccoli, invece, erano svolgevano il ruolo di vedetta, muniti di ricetrasmittente per comunicare tra loro.

Nel corso del blitz, in un primo momento, i carabinieri avevano arrestato all’ingresso del palazzo una vedetta minorenne. Poi, entrati nell’androne dello stabile, erano stati arrestati altri 2 pusher, sempre minorenni, trovati in possesso di 100 dosi di marijuana per un peso di 110 grammi e 22 dosi di cocaina del peso complessivo di 13 grammi, oltre che di 220 euro in banconote di vario taglio e di una ricetrasmittente. Sempre durante l’intervento, un carabiniere era salito sul tetto dello stesso edificio, riuscendo ad individuare anche il quarto ragazzo che, con il suo walkie talkie, stava provando ad avvisare i gli altri ragazzi della presenza delle forze dell’ordine.

Per cercare di sottrarsi alla cattura, dopo aver aggredito il carabiniere colpendolo con violenza, era anche riuscito a divincolarsi e a fuggire grazie alla buona fede di una donna che passava in strada a bordo di un’auto, alla quale aveva fatto credere di essere in pericolo perché qualcuno lo voleva aggredire. L'autista non ha arrestato la marcia del veicolo neppure di fronte all’alt intimatogli dal militare in abiti civili che, nel frattempo, era corso dietro al fuggitivo in strada, senza mai perderlo di vista. Per risalire all'identità del giovane sono quindi iniziate delle attività di indagine, anche attraverso l'analisi dei profili social dei tre minorenni arrestati. E' così emerso come il ragazzo frequentasse gli altri arrestati e l'analisi dei contenuti online ha permesso di riconoscerlo con certezza. Gli elementi forniti dai carabinieri di Fontanarossa hanno quindi permesso alla Procura, che ha coordinato le indagini, di chiedere e ottenere dal Gip l’emissione della misura del collocamento in una comunità fuori dal comune di Catania, eseguita nei confronti del minorenne catanese dallo stesso comando dell' Arma.