Niente più veicoli abbandonati senza assicurazione, il Comune di San Gregorio aderisce al servizio Sives

Si intensifica il controllo del territorio sangregorese a cura della polizia locale al comando del commissario Mario Sorbello. Linea sempre più intransigente nei confronti di coloro che non rispettano il codice della strada e anche per coloro che abbandonano il proprio veicolo senza la copertura assicurativa. Per questo motivo il Comune di San Gregorio, dal 1° febbraio 2023, ha aderito al servizio “Sives” (sistema informatico per i veicoli sequestrati) e ciò comporterà un sensibile risparmio economico per l’Ente. Prima di questo servizio, infatti, le spese di sequestro e deposito di un veicolo erano tutte a carico del Comune, anche se il fermo fosse durato anni, e quindi a carico del contribuente sangregorese. Con la nuova procedura, invece, il tempo a carico del Comune si riduce a soli 30 giorni. Una volta sequestrato il mezzo, la polizia, individuate le generalità del proprietario, esorta quest’ultimo a ritirare il veicolo e affigge il verbale di fermo amministrativo all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni trascorsi i quali il verbale passa alla Prefettura dove viene pubblicato sull’apposito sito ufficiale per la durata di altri 5 giorni. Decorsi i 5 giorni dalla pubblicazione il veicolo viene trasferito di proprietà al “custode acquirente” e il proprietario (ormai ex proprietario) perderà il diritto del possesso. "Questo servizio, nello specifico, - ha spiegato il comandante, Mario Sorbello - riguarda i veicoli verbalizzati e sequestrati in quanto sprovvisti di assicurazione e che non possono essere affidati al legittimo proprietario e quindi vengono affidati al “custode acquirente” che potrà anche alienarli". "Abbiamo dotato il nostro corpo di polizia di uomini e mezzi – ha specificato l’assessore alla polizia municipale, Salvo Cambria – per permettere loro di operare con maggiore efficienza e modernità nel rispetto e nell’applicazione delle leggi vigenti. Era necessario – ha concluso Cambria - che anche il nostro Comune aderisse a questa iniziativa con il beneficio di un considerevole risparmio economico per il Comune".