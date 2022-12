Operazione fiducia "Paghi e prendi": ad Aci Bonaccorsi agrumi in vendita senza il venditore

La proposta "rivoluzionaria" è stata lanciata da parte di un impreditore agricolo locale: due banchi di vendita senza operatore alcuno, basato semplicemente sulla fiducia e sul senso civico dei cittadini. E' l'iniziativa "Paghi e prendi": sacchetti da 5 chili di agrumi, prodotti a chilometro zero, sono stati posti in libera vendita su un banco in spazio pubblico a fianco della casa dell’acqua presso il municipio di Aci Bonaccorsi, con ingresso da via De Gasperi. Il prezzo è di 3 euro, con il pagamento effettuato in un raccoglitore di monete.

Il sindaco Di Mauro: "Non è vero che i siciliani sono inaffidabili"

"Sono trascorsi i primi 15 giorni - scrive il sindaco del Comune più virtuoso d'Italia (secondo l'Associazione Comuni Virtuosi d'italia), Vito Di Mauro - e possiamo azzardare un primo bilancio sulla vendita diretta di mandarini e limoni a chilometro zero senza operatore alcuno, scommettendo sulla correttezza delle persone. L'agricoltore che ha promosso tale modalità di vendita ci riferisce che ad oggi nessun acquirente ha saltato l'obbligo di pagare. Il 100% ha correttamente acquistato e non ha registrato tentativi di furto. Chiaramente questa prima statistica così positiva ci dice alcune cose: non è vero che i siciliani sono inaffidabili. Non è vero che certe pratiche virtuose è impossibile introdurle da noi. Che esiste una grande voglia di dare e ricevere fiducia, di migliorarsi e gridare che anche da noi gli onesti sono larga maggioranza. È ancora troppo presto per trarre conclusioni, magari saremo smentiti tra qualche giorno, ma le premesse ci sono ed è già qualcosa. Una splendida giornata dal vostro amico sindaco".

Aci Bonaccorsi: "la Svizzera etnea"

L'Operazione fiducia, così battezzata, che giustifica ancora una volta per il piccolo Comune di appena 3.600 anime, l'appellattivo di "Svizzera etnea". Soprannome portato con merito ed orgoglio come dimostra il risultato raggiunto anche in tema di rifiuti con l'80% di raccolta differenziata ed unico comune siciliano che applica la tariffa Tarip, che si commisura alla quantità di indifferenziato prodotto ritirato a domicilio ogni 15 giorni e registrato con etichettatura 'Rfid’. Un modello virtuoso portato nei giorni a Palermo in convegno organizzato dall'Anci, l'associazione dei comuni italiani.