Controlli nei locali del centro storico, due multe e chiusure per 5 giorni

In entrambi i casi non sono state rispettate le norme sul contenimento del Covid, con la vendita di bevande alcoliche oltre l'orario consentito

Lo scorso 6 maggio, il personale della divisione amministrativa e sociale della questura di Catania ha effettuato dei controlli sul rispetto delle norme anti-Covid, ispezionando due esercizi commerciali, punti di ritrovo della movida catanese. Durante i controlli sono state riscontrate e contestate in entrambi i casi violazioni alla normativa in vigore con l'attuale dpcm. Ne è seguita la sanzione amministrativa di 400 euro e l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’attività per cinque giorni, permettevano la vendita con asporto di bevande alcooliche oltre gli orari consentiti. Continueranno nei giorni a seguire ulteriori servizi volti a scongiurare comportamenti irregolari che possano vanificare i risultati ottenuti finora.