Venditore abusivo minaccia di incatenarsi al suo carretto: interviene la digos

Gli agenti della digos della questura di Catania sono intervenuti in piazza Università in supporto alla polizia locale, che era alle prese con un ambulante particolarmente "agitato". Infatti, dopo essere stato sanzionato, l'uomo si era opposto energicamente all'invito ad allontanarsi e ha tentato di legarsi con una catenella al carretto utilizzato come espositore della merce in vendita. Dopo l’intervento della digos, il venditore irregolare si è convinto a desistere ed è andato via.