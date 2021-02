Venditori ambulanti intralciano il traffico a Paternò: raffica di sanzioni

Nella mattinata di ieri a seguito delle diverse segnalazioni pervenute al Commissariato di Adrano, da parte di cittadini della città di Paternò che lamentavano grandi difficoltà di circolazione, pedonale e veicolare, nelle maggiori piazze del centro e nelle più importanti vie di collegamento della città, è stata avviata un’operazione con la collaborazione del Comando di polizia locale di Paternò. Oggetto della segnalazione i venditori ambulanti che impedivano la fruibilità dei marciapiedi, soprattutto da parte delle persone disabili, e come gli stessi ambulanti lasciassero il luogo dove esercitano l’attività di vendita ricoperto dei prodotti di scarto provenienti dalla vendita stessa. Sono state elevate due sanzioni per esercizio del commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione, per un importo complessivo di oltre 3 mila euro, verbali per sosta vietata per 460 euro e per sosta sui marciapiedi per un importo complessivo di oltre mille euro. Sono stati inoltre sequestrati complessivamente 450 chilogrammi di agrumi e pomodori, che sono stati donati ad una mensa sociale operante nel comune di Paternò.