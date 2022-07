Tragedia nelle campagne di Adrano: muore ragazzo di 20 anni

Una tragedia si è consumata tra le campagne di Adrano e Bronte, in contrada Solicchiata. Un brontese di 20 anni è morto oggi in un fondo agricolo, a causa di ferite da schiacchiamento alle gambe . È stato il padre a soccorrerlo e ad accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla, in cui il ragazzo è arrivato intorno alle 14, dove però si è solamente potuto constatare il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato investito accidentalmente da un mezzo cingolato. Sulle circostanze e sulla dinamica della morte stanno indagando i carabinieri di Adrano.

