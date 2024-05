Voli

Possibili disagi all'aeroporto di Catania per il forte vento

"Forte vento sull'aeroporto di Catania. Possono verificarsi ritardi e disagi sui voli in arrivo e in partenza. Si prega di contattare la compagnia aerea per conferma del volo". Lo rende noto sui propri canali social la Sac, la società che gestisce l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania