Vento, allagamenti, disagi: gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia etnea

Vento, allagamenti, disagi. Un weekend di maltempo caratterizzato da forti raffiche di vento. Sono stati finora 65 gli interventi di soccorso conclusi dai vigili del fuoco in tutto il territorio della provincia di Catania, riguardanti principalmente dissesti statici, alberi pericolanti, danni d’acqua. Sono, invece, 9 gli interventi di soccorso in corso, di cui cinque per dissesti statici nei comuni di Adrano, Palagonia, Mineo, e Catania. Rimangono 48 interventi da eseguire. E anche per la giornata di domenica 21 maggio, si prevedono altre situazioni di disagio vista l'allerta meteo rossa diramata dalla Protezione civile.