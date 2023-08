Vera Schiopu, tracce di sangue nel casolare: domani l'interrogatorio dei due indagati

Il gip di Caltagirone ha fissato per domani mattina l'interrogatorio di garanzia dei due indagati per l'omicidio, in concorso, della moldava Vera Schiopu di 25 anni. Sono il fidanzato 33enne della vittima, Gheorghe Ciprian Apetrei, e un amico dell'uomo, Costel Balan, di 31 anni, entrambi romeni.

Secondo l'accusa la donna sarebbe stata uccisa e poi i due avrebbero simulato il suo suicidio. Il fermo è stato eseguito dai carabinieri, come provvedimento di polizia giudiziaria, e la sua convalida è stata chiesta dal procuratore facente funzioni di Caltagirone, Alberto Santisi che coordina l'inchiesta con il collega Alessandro Di Fede.

Dall'inchiesta emergono nuovi particolari come il ritrovamento da parte di carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Catania di sangue nella casa dove vivevano i due fidanzati. Particolare che ha fatto ipotizzare all'accusa che la 25enne sia stata uccisa in quei locali e che il corpo sia stato poi spostato per mettere in scena un finto suicidio da denunciare alle forze dell'ordine.