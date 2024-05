Il pellegrinaggio della Vergine della medaglia miracolosa fa tappa a Belpasso

Torna in Sicilia il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della medaglia miracolosa: dal 9 al 12 maggio sarà a Belpasso, nella parrocchia del Corpus Domini dell’arcidiocesi di Catania. "È un piacere tornare ad accogliere il simulacro della Vergine Maria Immacolata della medaglia miracolosa – afferma il parroco don Orazio Catarraso – la prima volta è stata un’esperienza all’ospedale San Marco di Catania. Adesso viene in un’occasione particolare, l’indizione del Giubileo del 2025, Maria santissima ci aiuterà sicuramente ad accogliere la grande grazia del Giubileo". Il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della medaglia miracolosa ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190/mo anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario. Possono aggiungersi nuove tappe a questa iniziativa promossa dai missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la famiglia vincenziana.

Il programma della tappa di Belpasso

Giovedì 9 maggio alle 18 l’accoglienza della Madonna Immacolata; alle 18:30 la preghiera del Rosario; alle 19 la Celebrazione Eucaristica. Venerdì 10 maggio alle 9 la preghiera delle Lodi; alle 9:30 la statua della Vergine della medaglia miracolosa raggiungerà le case di riposo Villa Lucia e Bougainvillea; alle 17.30 la preghiera del Rosario; alle 18 la celebrazione della messa; alle18:45 la veglia mariana. Sabato 11 maggio alle 9 lodi e celebrazione eucaristica, a seguire l’adorazione eucaristica; alle 17.30 la preghiera del Rosario; alle 18 la celebrazione della Messa con la presenza dei ragazzi del catechismo e delle loro famiglie. Domenica 12 maggio alle 10 la preghiera del Rosario; alle 10.30 la celebrazione della messa.