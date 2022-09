Vertenza Franzy’s Misterbianco: Marano (M5S) incontra i lavoratori in sciopero

Nel corso del pomeriggio di ieri, domenica 18 settembre, la deputata regionale del M5S, Jose Marano ha incontrato una delegazione dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali di Franzy’s di Misterbianco, in sciopero a causa delle opacità sul loro futuro e per i ritardi nella corresponsione degli stipendi.

“Ho incontrato i dipendenti di Franzy’s in sciopero – dice Marano – per manifestare loro la mia solidarietà e vicinanza. Siamo dinanzi a una vertenza che coinvolge centotrenta lavoratori e quindi tantissime famiglie e non possiamo abbassare la guardia. Troppe le ombre sul futuro e pretendiamo che la proprietà faccia chiarezza e si confronti con le istituzioni, con i sindacati e con i lavoratori. Da quanto riferitomi ci sarebbero ritardi nei pagamenti degli stipendi e non sarebbero stati versati i contributi del fondo pensionistico complementare. Occorrerebbe dunque, in primis, appianare il dovuto e poi aprire un tavolo per fissare i paletti per il futuro. Concordo con l’appello del sindaco di Misterbianco: si istituisca in Prefettura una nuova data per un vertice allargato affinché vengano presi precisi impegni per i lavoratori”.