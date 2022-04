Vertenza Pfizer, Confindustria: "Bene accordo ma servono politiche di sviluppo"

"Non possiamo che esprimere piena soddisfazione per l'accordo sottoscritto oggi da Pfizer, rappresentanze sindacali e Confindustria Catania, con il quale si è definita con esito positivo la procedura avviata dall'azienda nei mesi scorsi. Un risultato raggiunto grazie alla capacità di mediazione e alla volontà di confrontarsi e dialogare proficuamente dimostrata da tutte le parti coinvolte nelle trattative e grazie alle importanti misure di incentivazione messe in campo a supporto dei lavoratori al fine di contenere l'impatto del processo di riorganizzazione". Così il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco ha commentato l'esito delle trattative.

"L'azienda, nostra storica associata, ha sempre manifestato la volontà di mantenere nel territorio il proprio stabilimento, quale sito strategico per la produzione di farmaci che da Catania raggiungono i mercati di tutto il mondo. L'impegno dell'associazione, delle parti sociali, della governance politica, deve convergere oggi più che mai verso l'obiettivo irrinunciabile di creare un ambiente favorevole agli investimenti. Occorrono servizi, infrastrutture, burocrazia snella, qualità amministrativa. Solo queste condizioni di base potranno assicurare il mantenimento degli insediamenti produttivi esistenti e l'attrazione di nuovi investitori", conclude l'esponente di Confindustria.