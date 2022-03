Vertenza Pfizer, riunione presso Confindustria e sit-in dei lavoratori

Si terrà questa mattina, presso la sede di Confindustria di Catania, l'incontro tra i sindacati e l'amministratore delegato della Pfizer. Si discuterà del futuro dei lavoratori dello stabilimento etneo, che ha annunciato la mobilità per 130 dipendenti. All'incontro parteciperanno il responsabile delle risorse umane di Pfizer, Carmelo Formito, insieme al suo collaboratore Giuseppe Cassarà e l'avvocato Luca Giacometti, che li assiste.

Per Confindustria sarà presente Francesco Romano. Contestualmente i lavoratori dello stabilimento hanno organizzato un sit-in di fronte la sede di Confindustria.

"Oggi non c'è una vera e propria manifestazione. Siamo qui - dichiara un rappresentante dei lavoratori Pfizer davanti alla sede di Confindustria - prima di entrare a lavoro, i turni si svolgeranno regolarmente. Qualcuno di noi ha preso un permesso, altri sono in attesa di entrare in azienda. Era importante essere a fianco dei nostri sindacalisti perché l'azienda fino ad oggi non ha dato risposte concrete, nonostante l'interessamento della Regione. Dall'esito della riunione di oggi dipendono altre future iniziative di sciopero".

"Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ci ha promesso che, nel caso in cui tra martedì e mercoledì gli assessori Scavone e Turano non aprano il tavolo di crisi regionale, provvederà lui stesso all'apertura del tavolo - ha dichiarato Alfio Avellino, segretario della Uiltec di Catania - noi confidiamo nell'apertura del tavolo affinché la questione possa passare al Mise.Attualmente non abbiamo risposte certe da parte dell'azienda per il futuro ed il rilancio dello stabilimento".

Intanto 15 dei 130 dipendenti, per i quali è stata proposta la mobilità, avrebbero accettato la proposta di trasferimento nello stabilimento di Ascoli Piceno, avanzata dalla multinazionale statunitense per aumentare la forza lavoro utile nella produzione del farmaco anti-Covid Paxlovid.