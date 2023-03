Vertenza Pubbliservizi, via al confronto con i sindacati: "Ancora molte incognite"

Sulla difficile vertenza Pubbliservizi, la città Metropolitana di Catania si è dichiarata disponibile all’incontro con i sindacati per giovedì prossimo. Sarà l’occasione per confrontarsi sulla bozza di statuto e sul percorso per la creazione della nuova società speciale oramai avviato. Per gli altri temi, non meno importanti, l’appuntamento è stato invece fissato per lunedì 13 marzo, alle ore 9,30, sempre nella sede dell’ex Palazzo Esa a Catania. Lo comunica la Filcams Cgil di Catania che ieri ha partecipato al confronto tra l’ente e le sigle sindacali di categoria della città, a proposito degli imminenti 330 licenziamenti nella società di servizi in via di liquidazione.

C’è già una notizia positiva: i servizi di pulimento e dedicati ai musei saranno compresi nel nuovo Statuto. Per Davide Foti, segretario generale della Filcams Cgil Catania-Caltagirone, “era prevedibile che come primo faccia a faccia tra sindacati e Città Metropolitana si evidenziasse una grande mancanza, e cioè il non avere preso in considerazione le parti sociali per la creazione della nuova società speciale e per il relativo statuto che rimane strumento di indirizzo per i servizi da garantire. Rimangono incognite di grande rilevanza sia occupazionale che di carattere economico, e nello specifico ci si chiede con quali fondi nascerà la nuova società e con quali tempi verranno ricollocati i 333 lavoratori. Si tratta di interrogativi prioritari, dato anche che la procedura, se il giudice fallimentare non darà altre proroghe, si concluderà il 16 di marzo con i licenziamenti che partiranno dal 31 marzo”.

Secondo la Filcams Cgil di Catania c’è anche da chiedersi chi, nel frattempo, svolgerà i servizi essenziali per la città metropolitana di Catania. La risposta è urgente visto che esiste la possibilità di chiedere la cassa integrazione per i lavoratori. Questo è uno dei temi che saranno riproposti giovedì nell'incontro che ci sarà tra il nuovo commissario straordinario Mattei e i sindacati. All’ incontro di ieri erano presenti per la Città Metropolitana di Catania, il segretario generale Mario Trombetta, il direttore generale Giuseppe Galizia, nonché la curatela della Pubbliservizi e il funzionario Sergio De Matteo per l'Ufficio Regionale del lavoro.