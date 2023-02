Vertenza Pubbliservizi, intervento della Cisl: "si convochi il tavolo in Prefettura"

«Forse per i lavoratori della Pubbliservizi della ex Provincia Regionale di Catania ci vorrà un miracolo di Sant’Agata per dare loro un futuro certo. Intanto, nello spirito dell’appello alla collaborazione e alla corresponsabilità sui temi della città lanciato dal commissario straordinario Piero Mattei, auspichiamo che la Prefettura accolga con estrema urgenza la richiesta di incontro avanzata da Cgil, Cisl e Uil e, anche attraverso la collaborazione dei commissari nominati dal Tribunale di Catania, si possa avviare al più presto un confronto aperto e franco per definire la fruizione delle spettanze salariali ai lavoratori, il ricorso agli ammortizzatori sociali e quale sarà il processo di reimpiego in un altro soggetto». Così Maurizio Attanasio, segretario generale della CISL di Catania e Rita Ponzo, segretaria generale della Fisacsat Cisl etnea, si esprimono sulla delicata situazione della partecipata della Città Metropolitana.

Oltre trecento lavoratori a rischio

«Siamo molto preoccupati - aggiungono - perché, a un mese dalla scadenza che porterà al possibile licenziamento dei 330 lavoratori e lavoratrici della Pubbliservizi, c’è un innaturale silenzio della politica e un preoccupante e incomprensibile immobilismo attorno alla vicenda. La quale rischia di diventare una mina vagante, non solo per l’inquietudine che pervade i lavoratori sul loro futuro occupazionale ma anche per quei servizi essenziali forniti dalla partecipata all’area metropolitana e alla stessa cittadinanza catanese, dalla manutenzione degli edifici scolastici superiori alla manutenzione stradale, comprese quelle del versante superiore dell’Etna».

La richiesta

«Siamo grati alla prefetta Librizzi - aggiungono - per aver costituito il tavolo in prefettura, ma la preoccupazione dei lavoratori sta iniziando a diventare disorientamento e rabbia, alimentata sia dalla mancanza di riscossione degli stipendi e, nella maggior parte di loro, anche delle 13 mensilità, sia anche dalle mille “voci”, mai rese pubbliche e supportate da elementi giuridici, amministrativi da chi le mette in giro, che si rincorrono sul loro destino». «Riteniamo, infine, ci sia una responsabilità della politica, a vari livelli e schieramenti, che ha “dimenticato” il problema e alla quale toccherebbe trovare la soluzione. Tocca anche ai politici comprendere come quello della Pubbliservizi non sia solo un problema che coinvolge i lavoratori ma anche la città e la sua area metropolitana che merita anche per questo di essere risolto una volta per tutte, senza tentennamenti e senza mistificazioni».